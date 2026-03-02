Lotto vinti oltre 25 mila euro a Santa Venerina

Il Lotto sorride alla Sicilia. Nel concorso di sabato 28 febbraio, come riporta l'agenzia di settore Agipronews, è stato centrato un colpo da 25.800 euro a Santa Venerina, in provincia di Catania, nella tabaccheria di via Archimede. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1.