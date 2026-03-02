L' opposizione si mette in fuorigioco

L’opposizione si trova in difficoltà mentre si discute di modifiche al sistema giudiziario. Chi sostiene il Sì al referendum chiede l’introduzione di un giudice terzo, un processo in cui accuse e difesa siano paritarie, e un Csm che operi senza influenze politiche. Si propone inoltre un’Alta corte con funzioni disciplinari e sanzionatorie, puntando a riformare alcuni aspetti del funzionamento della giustizia.

Andiamo dritti al punto. Chi al referendum voterà Sì vuole: il giudice terzo, accusa e difesa sullo stesso piano, la prova dibattimentale, il Csm indipendente dalla politica delle correnti, l'Alta corte che disciplini e sanzioni. Chi, invece, voterà No vuole continuare con il giustizialismo che è una forma politica di ingiustizia. La separazione delle carriere del giudice e del pubblico ministero ha, dunque, sia un valore tecnico, che riguarda il completamento della riforma Vassalli, sia un valore culturale, che riguarda la politica italiana almeno da Mani pulite in poi. La cosiddetta Seconda repubblica è nata sulla base del giustizialismo ed è stata caratterizzata dal giustizialismo che è una forma politica di giustizia e una forma giudiziaria di politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

