L’omicidio di Firenze I tre uomini arrestati oggi davanti al giudice

Oggi a Firenze sono stati presentati davanti al giudice tre uomini arrestati in flagranza per l’omicidio avvenuto a Rifredi. Secondo le autorità, esiste un rischio concreto che, se non sottoposti a misure restrittive, possano commettere altri delitti simili. La decisione di applicare le misure cautelari mira a prevenire potenziali ulteriori atti violenti.

Sussiste un pericolo "grave, attuale e concreto" che, se non adeguatamente cautelati, i tre arrestati in flagranza per l’ omicidio di Rifredi "commettano altri gravi delitti della specie di quelli per i quali si procede". Preannuncia il pugno duro, il sostituto procuratore Andrea Cusani, ai difensori di Daniele Atzeni, 34 anni, fiorentino, Antonio Corvino, 31, viareggino, e Giacomo Mancini, 52enne pisano, nella richiesta di misura in carcere per i fatti avvenuti in via Reginaldo Giuliani nella notte tra giovedì e venerdì scorso in cui ha perso la vita il 34enne Gabriele Citrano, palermitano trapiantato a Pisa, e convivente di Mancini. Sarà il giudice Gianluca Mancuso a decidere, all’esito dell’udienza in programma oggi in cui i tre avranno la facoltà di dare la loro versione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

