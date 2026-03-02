Lombardo Gruppo Sanit | Contro la fuga dei medici puntiamo su under 30 e formazione

Il rappresentante di un gruppo sanitario ha annunciato che l’azienda si concentra sui giovani medici under 30 e sulla formazione come strategie principali. Attualmente, l’età media dei dipendenti si aggira intorno ai 25-26 anni, e questa scelta mira a contrastare la fuga di medici più esperti. La decisione riguarda specificatamente i neolaureati, che vengono considerati un pilastro per il futuro dell’organizzazione.

Roma, 2mar. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo scelto deliberatamente di puntare sui giovani neolaureati, con un'età media dei nostri dipendenti di 25-26 anni. Preferiamo assumere persone che non hanno esperienza pregressa, così possiamo formarle secondo i nostri standard di qualità e il nostro approccio al paziente". Così Ermanno Lombardo, amministratore del Gruppo Sanit, in una nota spiega la strategia innovativa nel reclutamento e nella formazione dei giovani professionisti sanitari. Questa filosofia - si legge - si contrappone nettamente alla situazione del settore pubblico, dove nell'ultimo decennio il numero di occupati sanitari è crollato da 74. 🔗 Leggi su Iltempo.it

