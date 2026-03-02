L’omaggio della città a Cesare Salvestroni

Ieri la città ha assistito alla cerimonia ufficiale per la posa della Pietra d’Inciampo dedicata a Cesare Salvestroni, nato nel 1897 e deceduto nel 1944. L’evento ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che si sono riuniti per ricordare la figura di Salvestroni attraverso questa iniziativa commemorativa. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione collettiva.

Celebrata ieri la cerimonia ufficiale di posa della Pietra d'Inciampo dedicata a Cesare Salvestroni (1897-1944). La pietra, un piccolo blocco di ottone lucente è incastonata nel selciato di via Ferdinando Capponi 11, all'angolo con via San Tommaso, luogo simbolico dove Salvestroni, prima del tragico epilogo della sua vita, svolgeva la propria attività lavorativa. Alla cerimonia hanno preso parte oltre al sindaco Michele Conti, l'assessore alla scuola Riccardo Buscemi, il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, con Laura Geloni, Presidente Aned Pisa; Bruno Possenti, Presidente del Comitato Provinciale AnpI Pisa; Maurizio Gabrielli per omunità Ebraica di Pisa ed Ester e Muzio Salvestroni, figli di Cesare Salvestroni, in sedia a rotelle.