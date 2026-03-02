L' omaggio a Battiato supera Il Milionario di Gerry Scotti
Zelig - Svisti e mai visti domina la serata. Giletti chiude in bellezza: tutti i dati La prima serata di Sanremo 2026 stravince. Ma cala rispetto al 2025: tutti i dati Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Franco Battiato – Il lungo viaggio siglare 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista invece 1.781.000 spettatori pari a uno share del 14.3%. Su Rai2 il film Una commedia pericolosa intrattiene 811.000 spettatori (4.6%). Su Italia1, dopo la presentazione (1.093.000 – 5.4%), Le Iene totalizza 1.237.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (747. 🔗 Leggi su Iltempo.it
