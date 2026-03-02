logan paul sfoga la sua rabbia sui social dopo la sconfitta alla elimination chamber

Dopo la sconfitta all’Elimination Chamber, Logan Paul ha espresso la sua rabbia sui social. Nel main event, ha preso parte a una sfida inattesa, sostituendo all’ultimo momento Jey Uso, che era stato attaccato a sorpresa da Sma. L’incontro ha visto il suo coinvolgimento come sostituto, suscitando reazioni tra i fan e i partecipanti alla competizione.

Nel main event di Elimination Chamber Logan Paul ha affrontato una sfida inaspettata, sostituendo all’ultimo momento Jey Uso dopo un attacco a sorpresa a SmackDown. Nello scontro conclusivo disputato nello United Center, l’atleta ha mostrato una miscela di cinismo e tecnica, controllando gran parte della contesa e riuscendo a infliggere tre eliminazioni consecutive contro Je’Von Evans, Trick Williams e LA Knight. L’esito ha posto Paul al centro dell’attenzione, consacrando la sua presenza come MVP della serata e proiettando la sua partecipazione verso scenari notevoli nel panorama WWE. La prestazione, condotta con freddo mestiere e lucidità atletica, ha evidenziato come Paul sia riuscito a gestire la fisicità dell’incontro, guadagnando tempo e confidenza nel corso del match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

