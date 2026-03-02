Logan Paul esplode di rabbia dopo la sconfitta all' Elimination Chamber

Durante una serata di wrestling ricca di colpi di scena, Logan Paul si è infuriato dopo aver perso all’Elimination Chamber. La sua rabbia è esplosa subito dopo la sconfitta, che è arrivata in una fase cruciale dello spettacolo. In precedenza, aveva preso il posto di Jey Uso, che era stato attaccato in modo improvviso e inatteso.

Nel contesto di una notte WWE ricca di sorprese e intensità, Logan Paul è stato chiamato a un compito immediato, sostituire Jey Uso dopo un attacco a sorpresa subito a SmackDown. Nonostante il breve periodo di preparazione, la sua performance nel main event è apparsa di alto livello, con tre eliminazioni a proprio favore prima di cedere lo scettro a Cody Rhodes, a seguito del ritorno a sorpresa di Seth Rollins. La circostanza ha imposto a Logan Paul di entrare nel match in tempi rapidi, sostituendo un avversario assente dopo una ferita recente. Nonostante il margine di manovra ridotto, l'atleta ha gestito la pressione e ha mostrato prontezza tattica e resistenza fisica, capitalizzando le opportunità disponibili durante l'incontro.