Un medico viareggino, membro dello staff dei medici sportivi della FIFA, si trova coinvolto in un viaggio che si è trasformato in un’esperienza difficile. La sua trasferta, che prevedeva una sosta a Doha prima di arrivare a Dubai, si è complicata a causa di una serie di eventi imprevisti, tra esplosioni e missili, che hanno reso l’itinerario molto più complicato del solito.

Trasferta a Dubai con sosta a Doha. Quello che doveva essere un normale viaggio di lavoro come tanti altri ne ha fatti in passato si è trasformato in un’angosciosa attesa per un medico viareggino, Paolo Vaglio, da gennaio nello staff dei medici sportivi degli arbitri della Fifa. Come tanti altri versliesi e viaggiatori di tutto il mondo, il dottor Vaglio è rimasto bloccato in un albergo. Non può uscire, non può andare a Dubai, meta finale del suo viaggio di lavoro, non può tornare a casa. Una situazione allucinante causata dalla guerra all’Iran scatenata dagli Stati Uniti e da Israele e dalle ritorsioni che l’Iran sta facendo alle basi militari Usa, per l’appunto quelle dei paesi arabi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Odissea dei viaggiatori: "Missili ed esplosioni. Una situazione surreale"

Elena e Lorenzo in trappola a Dubai: “Missili ed esplosioni, ma non possiamo fuggire”Bologna, 2 marzo 2026 – “Sono le esplosioni a far paura, la cosa più impressionante, più spaventosa sono i botti, uno ogni ora, più o meno.

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Tutti gli aggiornamenti su Odissea.

Temi più discussi: L’Odissea dei viaggiatori: Missili ed esplosioni. Una situazione surreale; Codogno, 44enne muore sotto un treno merci, circolazione bloccata. L'odissea dei viaggiatori: Mai vista tanta disorganizzazione; Lamezia, Ruberto (Pro Loco) al presidente Occhiuto: Puntare sul turismo mitologico, viaggiatori non cercano solo luoghi ma storie; Treni: l'ennesima odissea è servita. E per gli aretini niente bonus ritardi.

L’Odissea dei viaggiatori: Missili ed esplosioni. Una situazione surrealeCome altri versiliesi, il dottor Paolo Vaglio è bloccato in un hotel a Doha. Si trova negli Emirati per un seminario con gli arbitri che saranno al mondiale. Sembra di essere tornati al Covid: non c’ ... lanazione.it

Codogno, 44enne muore sotto un treno merci, circolazione bloccata. L'odissea dei viaggiatori: «Mai vista tanta disorganizzazione»Il dramma sulla linea ferroviaria Milano-Bologna, poco prima delle 9. Treni bloccati per oltre due ore. Tra la folla (esausta) rimasta in attesa, anche la giornalista del Corriere della Sera, Paola D' ... milano.corriere.it

Odissea per i ragazzi che frequentano l’indirizzo per diventare un domani ambasciatori, la Farnesina sta lavorando per i rientri entro il 3 marzo - facebook.com facebook