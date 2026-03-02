L’Odissea dei viaggiatori | Missili ed esplosioni Una situazione surreale

Da lanazione.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico viareggino, membro dello staff dei medici sportivi della FIFA, si trova coinvolto in un viaggio che si è trasformato in un’esperienza difficile. La sua trasferta, che prevedeva una sosta a Doha prima di arrivare a Dubai, si è complicata a causa di una serie di eventi imprevisti, tra esplosioni e missili, che hanno reso l’itinerario molto più complicato del solito.

Trasferta a Dubai con sosta a Doha. Quello che doveva essere un normale viaggio di lavoro come tanti altri ne ha fatti in passato si è trasformato in un’angosciosa attesa per un medico viareggino, Paolo Vaglio, da gennaio nello staff dei medici sportivi degli arbitri della Fifa. Come tanti altri versliesi e viaggiatori di tutto il mondo, il dottor Vaglio è rimasto bloccato in un albergo. Non può uscire, non può andare a Dubai, meta finale del suo viaggio di lavoro, non può tornare a casa. Una situazione allucinante causata dalla guerra all’Iran scatenata dagli Stati Uniti e da Israele e dalle ritorsioni che l’Iran sta facendo alle basi militari Usa, per l’appunto quelle dei paesi arabi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Elena e Lorenzo in trappola a Dubai: “Missili ed esplosioni, ma non possiamo fuggire”Bologna, 2 marzo 2026 – “Sono le esplosioni a far paura, la cosa più impressionante, più spaventosa sono i botti, uno ogni ora, più o meno.

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

