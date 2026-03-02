Lo sport si configura come una vera filiera produttiva nella sfida di Milano Cortina 2026. Durante gli ultimi mesi, Sport e Salute S. ha pubblicato dati che mostrano come l’intero settore coinvolga investimenti, strutture e attività di formazione, con l’obiettivo di sostenere l’organizzazione delle Olimpiadi invernali. Questi numeri riflettono l’impegno economico e operativo legato all’evento.

MENTRE l’Italia celebra la sua eccellenza con Milano Cortina 2026, i dati pubblicati da Sport e Salute S.p.A. sono chiari: per far crescere l’economia del settore sport serve una svolta professionale che trasformi la passione in valore economico reale. L’immagine romantica della società sportiva dilettantistica, sorretta esclusivamente dal sacrificio del volontario tuttofare, sta sbiadendo sotto il peso della realtà. I numeri dicono che lo sport non è più un semplice “passatempo di volenterosi e amatori”, ma si candida a diventare un vero e proprio pilastro dell’economia e del welfare e agli operatori si richiedono competenze tecniche, gestionali e giuridiche di sempre più elevato profilo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo sport come filiera produttiva nella sfida di Milano Cortina

Milano-Cortina: l’Italia risorge! Da 11° a sfida per l’oro: sport piùMilano-Cortina: L'Italia in grande spolvero, il Coni esprime soddisfazione per il medagliere Milano-Cortina, 20 febbraio 2026 – Il presidente del...

Leggi anche: Milano – Cortina 2026: lo sport sotto la neve italiana

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano Cortina.

Temi più discussi: Lo sport come filiera produttiva nella sfida di Milano Cortina; Non solo sport: Olimpiadi motore per la manifattura italiana; Milano-Cortina 2026: dove vincono davvero le Olimpiadi; La recensione dello store di Milano Cortina, Armani promosso a metà: Giorgione, chi c'è ora poteva fare di meglio.

I Giochi Olimpici come volano economico: il caso Milano?CortinaMilano?Cortina 2026 e i Giochi Olimpici come laboratorio concreto di trasformazione: dalle infrastrutture alla coesione sociale, fino alla proiezione internazionale e all’innovazione tecnologica. L’in ... formiche.net

Olimpiadi Milano Cortina 2026, affare da 5,3 miliardi: 36mila posti di lavoro e Pil Milano +1,7%Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 generano 5,3 miliardi di ricavi, 500-600 milioni di gettito e 36mila lavoratori coinvolti ... quifinanza.it

Blog | Milano-Cortina: come sono andate le olimpiadi invernali - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/02/28/mil… x.com

Leggi l'articolo - Olimpiadi Milano-Cortina, le riflessioni di Sara Bortolozzo: “ Dietro ogni podio c’è una voce che ha saputo scegliere le parole giuste” #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella - facebook.com facebook