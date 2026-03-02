Lo spazio aereo del Golfo è una no-fly zone

Lo spazio aereo del Golfo è stato dichiarato una no-fly zone dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno condotto raid aerei su target strategici in Iran. Le operazioni hanno interessato centri di comando e infrastrutture in diverse città, mentre le tensioni tra le nazioni coinvolte sono aumentate in modo significativo. La situazione internazionale si trova ora in una fase di alta criticità.

Il panorama internazionale è precipitato in una fase di estrema criticità. Nelle ultime ore Stati Uniti e Israele hanno colpito duramente l'Iran, con raid aerei massicci che hanno preso di mira centri di comando e infrastrutture strategiche a Teheran e in altre città chiave. La risposta del regime iraniano non si è fatta attendere, con il lancio di ondate di missili e droni che hanno raggiunto anche gli aeroporti e le basi degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e del Bahrein. In questo teatro di guerra, dove le scie dei missili incrociano le rotte dei jet, i cieli sono stati chiusi e volare è chiaramente diventato impossibile per tutti.

How Iran and Russia Created No-Fly Zone 2.0 in the Gulf

