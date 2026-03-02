LIVE Italia-Gran Bretagna 64-59 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli azzurri rimangono a +5 alla terza sirena sfida ancora in equilibrio

Alle ore 20:45 si è concluso il terzo quarto della partita tra Italia e Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. Gli azzurri hanno mantenuto un vantaggio di cinque punti, mentre il punteggio totale al termine del terzo quarto è di 64-59. La sfida si svolge in diretta con i giocatori ancora impegnati nel quarto finale.

La preghiera di Della Valle non va a bersaglio: all'ultima pausa breve del match l'Italia è ancora avanti (64-59) sulla Gran Bretagna! 60-57 Giro perfetto in lunetta di Marco Spissu per dare ossigeno all'Italia. 58-57 Adamu risponde con la stessa moneta! Ancora -1 Gran Bretagna con meno di due minuti alla terza sirena. 54-50 SALIOU NIANG SULLA LINEA DI FONDO! 'VENTELLO' VICINO PER IL GIOVANE AZZURRO. 52-50 Penetrazione di Quinn Ellis! -2 degli ospiti, time-out immediato di Luca Banchi. 52-45 Nicola Akele con l'appoggio! Contro-break di 4-0 degli azzurri per ristabilire il +7. 48-45 Hesson col fallo di Procida! La Gran Bretagna morde le caviglie agli azzurri, -3.