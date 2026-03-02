LIVE Italia-Gran Bretagna 12-9 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | partita equilibrata a metà primo quarto

La partita tra Italia e Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 è in corso e si sta svolgendo in modo equilibrato. Al momento il punteggio è di 12-9, con Nelson che ha pareggiato con una tripla e Williams che ha segnato un canestro con un semi-gancio, interrompendo un periodo senza punti per l'Italia. La partita è aggiornata in tempo reale.

La preghiera di Wheatle non va a bersaglio: alla prima sirena punteggio tra Italia e Gran Bretagna in perfetta parità sul 21-21! 18-21 Hesson con la tripla in transizione per riportare la Gran Bretagna davanti. 13-15 12 a cronometro fermo anche per John Petrucelli: gli azzurri tornano a segnare con circa tre minuti alla prima sirena. 12-14 Quinn Ellis in allontanamento per il contro-sorpasso Gran Bretagna. 12-9 Williams col semi-gancio per interrompere il lungo digiuno offensivo. 12-7 22 ai liberi del centro in forza alla Reyer Venezia per allungare a +5. 10-7 Amedeo Tessitori con l'appoggio! Contro-parziale di 6-0 degli azzurri. 8-7 Ancora dentro il libero, con l'ala della Virtù Bologna che mette a referto 6 punti in un amen e firma il sorpasso Italia.