Litiga con il suocero | ferito a colpi di forbici

Un uomo di 58 anni di Nola è stato arrestato ieri dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è verificato presso l’Ospedale di Nola, dove un uomo è stato portato con ferite da arma da taglio. Secondo quanto si è appreso, l’uomo avrebbe avuto un alterco con il suo suocero, durante il quale avrebbe usato delle forbici come arma.

