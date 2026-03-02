Nella città di Casoria, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione di rissa in un bar. Sul posto sono arrivati per verificare la situazione, ma al loro arrivo i giovani coinvolti nella lite erano già scomparsi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i partecipanti e chiarire quanto accaduto.

I carabinieri della compagnia di Casoria pattugliano le strade della città quando al 112 arriva una segnalazione di rissa. I militari raggiungono immediatamente via Atellana, a chiamare è il proprietario di un bar. L’uomo visibilmente spaventato racconta di alcuni giovani clienti del bar coinvolti in una discussione animata. Non conosce il motivo. Prima una spinta poi un pugno. La discussione continua all’esterno. All’arrivo dei carabinieri i giovani coinvolti si erano già dileguati. Indagini in corso. Corruzione e truffa su fondi pubblici: misure cautelari per un pubblico. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite tra clienti in un bar di Casoria, giovani spariti prima dell’arrivo dei carabinieri

Infastidiva i clienti di un bar, all'arrivo di una pattuglia insulta e minaccia i carabinieriAll'interno di un bar stava infastidendo alcuni avventori che si sono visti costretti a richiedere l'intervento dei carabinieri.

Molesta i clienti di un bar: denunciato dai carabinieriNel corso del weekend, tra il 3 e il 4 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Padova, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione e...

Altri aggiornamenti su Lite.

Temi più discussi: Valsusa, coltello al supermercato di Vaie: lite tra clienti, 60enne denunciata; Maxi rissa fra clienti e dipendenti. Sigilli a un bar di Desenzano; Valsusa: tensione al supermercato, minaccia una cliente con un coltello dopo un litigio; Lite tra dipendenti: ferito un 25enne.

Valsusa, coltello al supermercato di Vaie: lite tra clienti, 60enne denunciataSecondo quanto ricostruito, una donna di 60 anni avrebbe minacciato con un coltello una donna di circa 40 anni durante un litigio Nel pomeriggio di sabato 21 febbraio 2026, all’interno del supermercat ... msn.com

Capodanno, la cena al ristorante finisce in rissa: lite e spari con le pistole. Terrore tra i clienti e feritiLite e spari durante cena al ristorante, ferito 54enne in provincia di Napoli. Questa notte, i Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania e della stazione di Varcaturo sono ... leggo.it

Una lite degenerata in momenti di tensione. Protesta nel carcere minorile Beccaria di Milano dove alcuni detenuti in celle diverse hanno iniziato a lanciarsi oggetti e ad aggredirsi. Attualmente la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità. Il caos si è sc facebook

Ventenne accoltellato durante una lite nella notte a Lecco, gravissimo. Arrestato un 25enne presunto autore del ferimento #ANSA x.com