Lite nel bus degenera mezzo bloccato

Una lite tra passeggeri in un bus di linea sulla tratta Fermo–Amandola si è trasformata in una scena movimentata, con il mezzo che è rimasto bloccato. La situazione è degenerata rapidamente, coinvolgendo alcuni passeggeri e attirando l’attenzione di altri. Un pedinamento in auto è stato poi avviato nei confronti del veicolo, creando un episodio che ha richiesto l’intervento delle autorità.

Rocambolesca scena da film con tanto di pedinamento in auto nei confronto di un bus di linea della Steat lungo la tratta Fermo–Amandola. Protagonista suo malgrado della scomoda situazione il conducente del pullman, che vista la situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Era il pomeriggio di qualche giorno fa, il pullman della tratta Fermo-Amandola aveva iniziato il suo percorso, poco dopo la fermata di Campiglione il conducente ha sentito delle voci animate provenire dalla parte posteriore del mezzo fra una ragazza e un uomo di circa 40 anni. Ha quindi invitato i due viaggiatori alla calma perché stavano infastidendo i passeggeri a bordo, tanto che i due si sono spostati nei sedili più avanti.