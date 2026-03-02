L’Iran smaschera i finti amici della libertà

L'Iran ha annunciato di aver smascherato alcuni soggetti considerati falsi amici della libertà. Secondo fonti ufficiali, ci sarebbe stato un tentativo di eliminare alcuni vertici del regime, in un contesto di cambiamento politico molto complesso. La questione riguarda le dinamiche interne al governo e le tensioni con gruppi di opposizione. La situazione si evolve in un clima di grande attenzione internazionale.

C'è un cambio di regime molto difficile quando si parla di Iran ed è quello di cui si parla ormai da tempo: la possibilità o meno che l'eliminazione progressiva dei vertici della dittatura iraniana porti davvero alla fine della stagione sanguinaria degli ayatollah. Immaginare che possa bastare l'uccisione della Guida suprema per determinare una rivolta in grado di riportare le lancette ai tempi in cui l'islamismo radicale non aveva ancora corroso l'identità dell'Iran non è facile. Ma c'è un altro cambio di regime non meno complicato di cui si dovrebbe parlare quando si discute del futuro dell'Iran e quel cambio di regime riguarda una postura...