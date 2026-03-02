Dal 2019, un'azienda di Pomezia produce aste portabandiere e bandiere destinate ai principali luoghi pubblici italiani e non solo, adottando un approccio completamente ecosostenibile. La produzione si concentra sulla riduzione dell’impatto ambientale e sulla gestione responsabile dei rifiuti, mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità. L'azienda ha rivolto il proprio impegno verso pratiche più rispettose dell’ambiente, senza rinunciare alla qualità dei prodotti.

ASTE portabandiere e bandiere per i principali luoghi pubblici italiani, e non solo, nascono in questa azienda, che si trova a Pomezia, nel Lazio. Tutto inizia nel 1964 con Giacomo Scozzari, padre dell’attuale titolare, Enrico, in un piccolo laboratorio romano, dove il metallo e il cristallo vengono lavorati con cura artigianale. È da lì che nasce una cultura del fare bene, che negli anni si trasforma in industria, senza mai perdere il legame con la qualità e il dettaglio. Quando Enrico Scozzari raccoglie il testimone dal padre, tutt’ora in azienda tutti i giorni, quell’eredità diventa una piattaforma di lancio per la crescita, l’innovazione e la sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’impegno per ridurre impatto e rifiuti: "Dal 2019 siamo totalmente ecosostenibili"

