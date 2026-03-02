Liga vergogna a Barcellona | Espanyol-Elche sospesa per razzismo

Durante la partita di Liga tra Espanyol ed Elche a Barcellona, all’80’ minuto è stata sospesa a causa di un episodio di discriminazione. La gara è stata interrotta quando è stato attivato il protocollo antirazzista, portando alla sospensione del match. La situazione ha causato scalpore nel calcio spagnolo, evidenziando ancora una volta casi di razzismo nel campionato.

Il calcio spagnolo piomba nuovamente nel caos per un grave episodio di discriminazione: la sfida tra Espanyol ed Elche, valida per la Liga, è stata sospesa all'80' minuto in seguito all'attivazione del protocollo antirazzista. Il direttore di gara ha interrotto il gioco per circa tre minuti dopo la denuncia del difensore dei padroni di casa, Omar El Hilali, il quale ha accusato formalmente l'attaccante avversario Rafa Mir di aver rivolto nei suoi confronti insulti denigratori legati alla sua condizione di immigrato. L'arbitro ha inserito nel referto post-partita i dettagli del colloquio con il calciatore aggredito, confermando la gravità del linguaggio utilizzato dal centravanti dell'Elche.