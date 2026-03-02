Un artista ha proposto di realizzare un parco sommerso con statue di marmo, ispirandosi a esempi di navi affondate trasformate in punti di interesse per i subacquei in diverse parti del mondo, dal Mediterraneo ai Caraibi. L’idea nasce dall’osservazione di questi ambienti marini e dalla volontà di creare un nuovo spazio dedicato alle immersioni. L’opera avrebbe come obiettivo quello di combinare arte e natura sotto la superficie.

L’idea gli è venuta guardando il mondo sommerso ad altre latitudini: navi affondate per creare paradisi per subacquei nel Mediterraneo, ma anche nei Caraibi. "Relitti che non sono un mero cumulo di lamiere, ma qualcosa di culturalmente bello e vivo: ci sono tanti esempi virtuosi in giro per il pianeta, tutti con una storia, fino ad arrivare alla costituzione di parchi tematici. Potrebbe accadere anche da noi, alle Cinque Terre in particolare e non solo: abbiamo già il relitto della Margaret (la nave affondata 20 anni fa vicino alla diga foranea, ndr), che sarebbe perfetta per imparare la progressione in un ambiente confinato, senza aggiungere il rischio profondità e sarebbe un buon punto di immersione aggiuntivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’idea di D’Imporzano: "Un parco sommerso con statue di marmo"

Leggi anche: Parco Sommerso di Gaiola, Marevivo e Greenpeace impugnano la sentenza del Tar

Idea rivoluzionaria, un marmo-hotel nella cava dismessaSeravezza (Lucca), 11 dicembre 2025 – Un marmo-hotel con spa, parcheggio, teatro all’aperto e suggestivo panorama mare-monti.