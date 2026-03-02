L’ex attaccante del West Ham Antonio fa il cambio in Qatar

Michail Antonio, ex attaccante del West Ham, ha firmato con l’Al-Sailiya, squadra del Qatar. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. L’atleta, che ha superato un grave incidente automobilistico, si prepara ora a disputare la nuova stagione in Qatar. La notizia ha suscitato reazioni sui social senza generare commenti o polemiche.

Michail Antonio si è unito all'Al-Sailiya, squadra del Qatar, dopo essersi ripreso da un grave incidente automobilistico. Il 35enne non ha più un club da quando ha lasciato il West Ham alla fine della scorsa stagione. Antonio ha subito una grave frattura alla gamba nel dicembre 2024 quando la sua Ferrari è uscita di strada e ha colpito un albero nella foresta di Epping. Si è rotto il femore in quattro punti e ha trascorso tre settimane in ospedale. Antonio è arrivato al West Ham nel 2015 e ha collezionato 323 presenze, segnando 83 gol in tutte le competizioni, 68 dei quali in Premier League. Antonio è stato rifiutato dal Brentford e dal QPR da adolescente e ha firmato per il club del campionato Reading nel 2008 dopo un periodo con il Tooting fuori campionato.

Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagliCOMUNICATO – «Il West Ham United è lieto di annunciare l’acquisto dell’attaccante internazionale argentino Taty Castellanos.