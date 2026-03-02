Levante e Gaia | il bacio sparito a Sanremo 2026 spunta al DietroFestival

Al DietroFestival è stato diffuso il video integrale del momento in cui Levante e Gaia si sono scambiati un bacio durante il Festival di Sanremo 2026. Il filmato mostra chiaramente cosa è accaduto dietro le quinte, dopo le polemiche sulla presunta censura. Nessuna altra informazione o commento è stato rilasciato sui fatti.

Dopo le polemiche sulla presunta censura al Festival di Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia riemerge grazie al DietroFestival: il video integrale svela cosa è successo davvero dietro le quinte. Il DietroFestival si conferma, ancora una volta, uno dei prodotti più riusciti e godibili dell'intera kermesse sanremese. Anno dopo anno, il programma affina la sua formula, offrendo uno sguardo chiaro su ciò che accade dietro le quinte del Festival. Proprio durante la puntata andata in onda ieri è stata trasmessa la scintilla che aveva infiammato i social: il bacio tra Levante e Gaia. Il caso della "presunta" censura Durante la serata dei duetti, l'esibizione delle due artiste aveva fatto discutere non solo per l'ottima qualità musicale, ma anche per un dettaglio che non era sfuggito ai telespettatori più attenti: un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

