Leva militare pubblicati i nomi | la lista nei comuni e l’anno di riferimento

Sono stati pubblicati i nomi dei giovani chiamati alla leva militare, con le liste disponibili nei vari comuni e riferimenti all’anno di riferimento. Nel frattempo, nel contesto internazionale, si registrano tensioni crescenti tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con una conseguente rappresaglia di missili e droni che ha coinvolto anche Dubai. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio.

Sono giorni segnati da un clima di forte tensione internazionale. L’attacco incrociato tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, e la successiva risposta con missili e droni che hanno colpito anche Dubai, hanno riacceso paure che sembravano lontane. Per molti torna l’incubo di una possibile terza guerra mondiale. In questo contesto, mentre lo scenario globale si fa più incerto, in Italia riemerge anche un tema che da anni sembrava archiviato: quello della leva militare. I ragazzi italiani nati in un particolare anno sono stati ufficialmente inseriti nel “manifesto di leva militare”, un documento che riporta nome, cognome, luogo di nascita e il numero di iscrizione nella lista di leva di ogni cittadino maschio arruolabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

