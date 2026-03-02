Lei lo lascia lui la tormenta e la minaccia | scatta l' arresto

Una donna di Albignasego ha denunciato di essere stata tormentata e minacciata dal suo ex dopo la fine della loro relazione. Dopo mesi di comportamenti persecutori e minacce, il 24 febbraio un uomo di 42 anni è stato arrestato su ordine della Procura di Padova. L’arresto è stato disposto in seguito alle accuse legate a questa condotta.

