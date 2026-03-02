Lei lo lascia lui la tormenta e la minaccia | arrestato

Da veneziatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni di Albignasego, in provincia di Padova, è stato arrestato il 24 febbraio su ordine della Procura locale. La misura cautelare è stata adottata dopo che l’uomo aveva perpetrato mesi di atti persecutori e minacce rivolti alla ex compagna. Le indagini hanno portato alla richiesta e all’emissione del provvedimento restrittivo, che ha portato al suo fermo.

Dopo mesi di atti persecutori e minacce nei confronti della ex, un 42enne di Albignasego (Padova) il 24 febbraio è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Padova. È stato messo ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il dramma psicologico per la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Lei lo lascia, lui la tormenta e la minaccia: scatta l'arrestoNon ha accettato la fine della relazione ed è diventato l'incubo della donna che diceva di amare.

