Legion go fold | anteprima della console portatile da gioco pieghevole che guarda al futuro dei dispositivi pieghevoli

È stata presentata Legion Go Fold, una console portatile da gioco con design pieghevole. Questa nuova proposta si distingue per la sua struttura compatta e la possibilità di essere piegata, offrendo una soluzione più ergonomica rispetto ai tradizionali dispositivi da gioco. Negli ultimi anni, i dispositivi pieghevoli hanno fatto passi avanti, ma finora non si sono viste rivoluzioni profonde oltre a smartphone e tablet combinati.

le foldables hanno compiuto progressi significativi negli ultimi anni, ma oltre a reinventare il telefono a scorrimento o a nascondere un tablet all’interno di uno smartphone, non si è assistito a grandi rivoluzioni concettuali. il lenovo legion go fold propone un’idea particolarmente interessante: un dispositivo di gioco portatile con display pieghevole che evolvesi tra configurazioni compatte e ampie. l’approccio combina portabilità e versatilità, offrendo una esperienza di utilizzo flessibile e potenzialmente multiuso. il Legion Go Fold è concepito come uno handheld di gioco con schermo pieghevole. quando è chiuso, emerge un display da... 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

