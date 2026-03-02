Leeds-Sunderland martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Whites favoriti
Martedì 3 marzo 2026 alle 20:30 si gioca Leeds-Sunderland. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i Whites considerati favoriti. La corsa per tre posti in Premier League vede quattro squadre in zona: Leeds con 31 punti, Tottenham con 29, Nottingham Forest con 27 e West Ham con 25. Nel fine settimana tutte hanno ottenuto punti, quindi la classifica rimane stabile.
