L’educazione finanziaria sta diventando un tema centrale nel dibattito economico odierno, segnato da inflazione persistente, incertezza previdenziale e aumento della complessità delle scelte finanziarie. In questo contesto, si riconosce come uno strumento fondamentale per permettere ai cittadini di gestire meglio le proprie risorse e di affrontare le sfide quotidiane legate alla gestione del denaro.

Nel dibattito economico contemporaneo, attraversato da inflazione persistente, incertezza previdenziale e crescente complessità finanziaria, l’educazione economica non è più un tema accessorio. Manuale di economia personale di Giulia Grignani, Marta Andrate e Valeria Panigada parte da questa consapevolezza e propone un obiettivo preciso: comprendere il funzionamento del denaro è una condizione essenziale per esercitare pienamente la propria libertà individuale. Il cuore del libro è l’idea che la cultura finanziaria sia uno strumento di emancipazione. Non riguarda solo chi investe grandi capitali, ma chiunque debba prendere decisioni quotidiane su risparmio, credito, casa, previdenza o investimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Educazione finanziaria come leva di libertà

Educazione civica ed educazione finanziaria: il contributo di AIEF nei percorsi scolasticiDa oltre dieci anni AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari – collabora con le scuole italiane nella progettazione e realizzazione di...

Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunitàNegli ultimi anni il tema dell’educazione finanziaria ha assunto un ruolo sempre più centrale nel dibattito educativo.

EDUCAZIONE FINANZIARIA/ 2. ILARIA MAGNI: DONNE, SOLDI E LIBERTÀ CONTRO LA VIOLENZA ECONOMICA

Contenuti utili per approfondire Educazione finanziaria.

Temi più discussi: Ma che sballo saperne di più! Quella generazione Z che spende del tempo per spendere meglio; SESTO ANNO DELLA FABI AL FIANCO DELL’OCSE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA; Fumo (Cnp): La longevity va affrontata con l’educazione finanziaria; AIEF protagonista della Global Money Week 2026: l’educazione finanziaria entra nelle scuole.

L’Educazione finanziaria come leva di libertàUn manuale chiaro e operativo che trasforma la finanza personale in uno strumento di autonomia. Dalla gestione del risparmio agli investimenti, fino al tema dell’indipendenza economica femminile, le a ... ilgiornale.it

I conti di casa e La gestione del credito: Poste Italiane porta l'educazione finanziaria in PiemonteMartedì 3 e giovedì 5 marzo webinar gratuiti aperti a tutti i cittadini. Strumenti per pianificare risparmio e finanziamenti ... targatocn.it

Anche questo mese ti aspettano gli eventi di #EducazioneFinanziaria di #PosteItaliane pensati per aumentare la consapevolezza su come gestire meglio le tue spese, risparmiare di più e proteggere il tuo futuro e quello dei tuoi cari. Li puoi seguire da dove vu - facebook.com facebook

In Emilia-Romagna l’educazione finanziaria è superiore alla media nazionale ma resta insufficiente: «Buona capacità di gestione ma deboli conoscenze teoriche» x.com