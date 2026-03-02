Le Stelle di Branko di lunedì 2 marzo | tutti i segni

Le Stelle di Branko del lunedì 2 marzo forniscono le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. Sono state pubblicate le indicazioni dell’astrologo più seguito in Italia, che si rivolgono a un pubblico ampio e curioso di conoscere le tendenze del giorno. Le previsioni coprono le 12 costellazioni e forniscono dettagli specifici per ciascuno di esse.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 2 marzo 2026. Le previsioni per tutti i segni devono per forza ripartire dalla Luna in eclissi domani, mentre oggi avviene il passaggio di Marte, il vostro pianeta, dall'Acquario ai Pesci, nella vostra 12ª casa zodiacale. Non è un transito negativo per voi ma nemmeno esaltante, porta irrequietezza e preoccupazioni, il pericolo di inimicizie. Non è detto che ciò accada, però bisogna stare attenti, specie se avete un'attività pubblica. Il bello di questo marzo è l'amore, Venere bussa alla porta.