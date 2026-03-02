Il documentario disponibile su Netflix si concentra sulle stanze dei bambini uccisi durante le sparatorie scolastiche negli Stati Uniti. Ideato dal giornalista televisivo americano Steve, il film mostra gli ambienti vuoti e abbandonati, simbolo delle vittime di queste tragedie. Attraverso immagini e testimonianze, il documentario ricorda i momenti in cui si sono verificati i fatti e le conseguenze per le comunità coinvolte.

Il progetto è stato ideato dal giornalista televisivo americano Steve Hartman, volto storico di Cbs. Per anni ha raccontato storie positive, di comunità. Ma dal 1997 si è trovato a occuparsi anche di sparatorie nelle scuole, un fenomeno diventato sempre più frequente negli Stati Uniti. Secondo la Cnn, solo nel 2025 si sono verificati almeno 78 episodi. Nel film, Steve Hartman ammette di aver percepito un cambiamento che lo ha preoccupato: «Ho visto che l’America voltava pagina dopo ogni sparatoria sempre più in fretta». Anche il regista Joshua Seftel parla di oltre cento sparatorie scolastiche all’anno e del fatto che spesso ormai passino quasi inosservate: «Un tempo non era normale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le stanze dei bambini uccisi nelle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti: All the Empty Rooms racconta il vuoto lasciato dalle vittime

Billie Eilish invoca il controllo delle armi dopo le sparatorie negli Stati Uniti e in AustraliaBillie Eilish si è sempre battuta per il controllo delle armi, una tematica che le sta particolarmente a cuore.

Negli Stati Uniti stanno cambiando le raccomandazioni per gli interventi chirurgici nelle transizioni dei minoriAll’inizio di questa settimana l’American Society of Plastic Surgeons (ASPS), la principale associazione statunitense di chirurgia plastica, ha...

Approfondimenti e contenuti su Stati Uniti.

Temi più discussi: Le stanze dei bambini uccisi nelle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti: All the Empty Rooms racconta il vuoto lasciato dalle vittime; Orsacchiotti, giocattoli e braccialetti dell’amicizia: il movie sulle camerette vuote delle vittime della sparatoria nelle scuole; Sonno, pediatri: Nei bimbi non è solo riposo ma pilastro benessere psicofisico; Cinque case bellissime pubblicate a febbraio sul sito di LIving, dalle Alpi all'Australia.

Stati Uniti. Kennedy Jr sospende le raccomandazioni sui vaccini Covid per bambini e donne in gravidanza. La sorpresa e lo sconcerto dei CdcIl segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato la fine delle raccomandazioni sui vaccini anti-Covid per bambini sani e donne in gravidanza, suscitando sconcerto e confusione tra i ... quotidianosanita.it

Usa, Kennedy Jr ha ridotto il numero di vaccini consigliati per i bambiniA causa della sfiducia nelle vaccinazioni sotto l’amministrazione Trump, nel 2025 gli Stati Uniti hanno registrato più casi di morbillo che in qualunque anno dal 1993. Lunedì le autorità sanitarie ... lettera43.it

Poco prima che Stati Uniti e Israele preparassero l'ondata di attacchi contro l'Iran, la Cia si è focalizzata sull'obiettivo più importante: l'ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema. Ne ha seguito le tracce per mesi, acquisendo sempre maggiore sicurezza sulla su - facebook.com facebook

L’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, l’uccisione di Khamenei e le sorti del regime di Teheran, le reazioni nel resto del mondo, le conseguenze economiche e gli equilibri geopolitici. Speciale #PresaDiretta in onda su #Rai3 e RaiPlay: bit.ly/Rai3LIVE x.com