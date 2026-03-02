Le scarpe più belle e desiderabili per il prossimo Autunno-inverno direttamente delle sfilate di Milano

Durante le recenti sfilate di Milano, sono state presentate le scarpe più gettonate per la stagione autunno-inverno. Tra le proposte ci sono zeppe con motivi arcobaleno, plateau open-toe, tacchi a spillo molto alti, oltre a modelli decorati con piume, borchie e stampe animalier. Le creazioni spaziano tra stili audaci e dettagli di tendenza, offrendo un’ampia scelta per gli amanti della moda.

Così Glenn Martens concepisce la sua collezione per Diesel sullo sfondo di un'istallazione altrettanto caotica e scomposta. Qui il denim fa da protagonista dalla testa ai piedi, ça va sans dire, declinato su maxi-stivali che diventano pantaloni (statement) piuttosto che su francesine dalle zeppe concave. Ripetute come un leitmotiv anche nei sandali stroboscopici pronti a riflettere tutte le luci della città.