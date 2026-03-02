Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi trattano della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con notizie sui raid e le operazioni militari. Viene inoltre riportato il dibattito al festival di Sanremo, con le opinioni dei partecipanti e i giudizi della critica. Infine, sono diffusi i risultati delle partite sportive e gli aggiornamenti sui principali eventi in corso.

La seconda giornata della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi, con i bombardamenti che sono continuati sulle principali città iraniane e la reazione iraniana contro Israele e vari paesi del Golfo Persico, dove sono state colpite infrastrutture militari e civili; nei titoli di qualche giornale si comincia a fare riferimento anche alle conseguenze della guerra sul commercio internazionale, con il blocco del traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz. I giornali sportivi commentano i risultati della domenica del campionato di calcio di Serie A maschile, con la vittoria del Milan e il pareggio fra Roma e Juventus.