Sabato 7 marzo alle 16,30 si terranno le premiazioni del percorso “Fare Impresa 2026”, promosso e ideato da Prospettiva Casentino. L’evento si svolgerà presso la sede di Fondazione Baracchi, in via... Sono coinvolti partecipanti che hanno completato il percorso e saranno premiati per i risultati raggiunti. La cerimonia prevede interventi e consegne di riconoscimenti ai protagonisti del progetto.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Sabato 7 marzo alle ore 16,30 presso la sede di Fondazione Baracchi, in via Bosco di Casina a Bibbiena, si terranno le premiazioni del percorso “Fare Impresa 2026”, promosso e ideato da Prospettiva Casentino in collaborazione con i due istituti di formazione superiore del Casentino – isis Fermi e Iss Galilei – e l’Università di Siena nella persona del Professor Lorenzo Zanni. Da quest’anno il percorso, aperto a 40 ragazzi e ragazze meritevoli dei due istituti, sarà dedicato alla memoria di Franco Bernardini, storico amministratore di Baraclit. Nella giornata del 7 marzo verrà premiata l’idea migliore di questo speciale contest che ha visto partecipare due istituti superiori e 40 ragazzi meritevoli degli stessi divisi per gruppi trasversali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

