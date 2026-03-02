Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90? il Bologna passa a Pisa

Il Bologna vince 1-0 contro il Pisa alla Cetilar Arena grazie a una giocata di Odgaard al 90' e alle parate di Skorupski. La partita si conclude con una vittoria sofferta per i felsinei, che conquistano così il terzo risultato positivo di fila in campionato. La squadra di Italiano porta a casa i tre punti in un match caratterizzato da molte difficoltà e poche occasioni.

PISA (ITALPRESS) – Un Bologna brutto, quanto affaticato, supera il Pisa per 1-0 alla Cetilar Arena: la perla al novantesimo di Odgaard e le parate di Skorupski regalano ad Italiano il terzo successo consecutivo in campionato. Il Pisa, poco propositivo per un’ora abbondante di gioco, si è svegliato solo nella mezz’ora finale, ma non è bastato. Le scelte di formazione poco coraggiose di Hiljemark non hanno di certo contribuito. Dopo un buon avvio del Pisa, il Bologna comincia a prendere campo intorno alla metà del primo tempo. Un pizzico di imprecisione e di sfortuna, però, impediscono agli ospiti di andare all’intervallo in vantaggio. Al 24? Castro ha la prima grande chance del match: a seguito del mancato anticipo di Caracciolo, l’argentino si ritrova solo davanti a Nicolas, ma spara incredibilmente alto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

XI PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi XI BOLOGNA: Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. #SerieA 18:30 x.com