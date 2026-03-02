Le pagelle bianconerazzurre Geraci ha cambiato la squadra Ma paghi una cena a Fortunati

Le pagelle bianconerazzurre evidenziano le prestazioni dei giocatori. Geraci ha effettuato un cambio di squadra, mentre Pastine si è distinto con due interventi decisivi, uno su Fiorini e l’altro su Princiotta, ricevendo applausi per le sue parate. A fine partita, si segnala che uno dei protagonisti ha avuto un impegno con Fortunati, a cui dovrà pagare una cena.

Pastine: 7 Riflesso da applausi su un colpo di testa di Fiorini, si ripete a inizio ripresa su Princiotta. Nella vittoria del Real Forte c'è molto di suo. Nicolini: 6 Qualche insolita distrazione e il fallo da rigore nel finale. Ma la sua resta comunque una prestazione sufficiente. Ricci: 6,5 Si concede qualche licenza palla al piede ma, soprattutto sulle palle alte, è imbattibile. 42' st Fantini: sv. Marinari: 6,5 Altra prestazione di livello, è uno dei punti di forza del Real Forte Querceta. Tofanelli: 6,5 Un tempo senza squilli poi Della Bona lo sposta di fascia e, su azione d'angolo, trova la sponda che consente a Franzoni di segnare il raddoppio.