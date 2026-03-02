Un pilota svizzero racconta di aver sorvolato le Olimpiadi in elicottero, descrivendo il panorama come una cartolina. La sua esperienza include anche voli sopra le montagne del Nepal, i circuiti di Formula 1 in Italia e le tappe del Giro d’Italia. Questi voli aerei hanno coinvolto eventi sportivi di rilievo e paesaggi spettacolari, offrendo una prospettiva unica dall’alto.

Dalle vaste e vertiginose montagne del Nepal, passando per i Gran Premi italiani di Formula 1 sino alla copertura aerea del Giro d’Italia. E poi l’approdo alle Olimpiadi. Continua a distinguersi, per competenza e affidabilità, Andrea Romani, 42enne di Toano, esperto pilota d’elicottero, in attività da quasi 25 anni, che ha svolto un importante servizio ai recenti Giochi di Milano-Cortina, operando nell’incantevole località veneta. Da alcuni anni Romani si divide tra Alagna Valsesia, dove svolge la sua attività lavorativa, e la sua Toano, dove torna spesso perché "bene come a casa da altre parti non si sta, e belli come sono i nostri monti, non ne trovo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Olimpiadi sorvolate in elicottero: "Io, pilota per la nazionale svizzera. Dall’alto sembrava una cartolina"

Cortina versione lusso: le Olimpiadi dei super ricchi viste dall’alto (in elicottero)Mentre migliaia di spettatori fanno i conti con traffico, navette affollate e parcheggi lontani, c’è una platea ristretta che vivrà le Olimpiadi...

Leggi anche: Cerimonia d'apertura Milano Cortina, la visuale dall'alto dall'elicottero della Polizia di Stato – Il video