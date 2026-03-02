Le Olimpiadi sorvolate in elicottero | Io pilota per la nazionale svizzera Dall’alto sembrava una cartolina
Un pilota svizzero racconta di aver sorvolato le Olimpiadi in elicottero, descrivendo il panorama come una cartolina. La sua esperienza include anche voli sopra le montagne del Nepal, i circuiti di Formula 1 in Italia e le tappe del Giro d’Italia. Questi voli aerei hanno coinvolto eventi sportivi di rilievo e paesaggi spettacolari, offrendo una prospettiva unica dall’alto.
Dalle vaste e vertiginose montagne del Nepal, passando per i Gran Premi italiani di Formula 1 sino alla copertura aerea del Giro d’Italia. E poi l’approdo alle Olimpiadi. Continua a distinguersi, per competenza e affidabilità, Andrea Romani, 42enne di Toano, esperto pilota d’elicottero, in attività da quasi 25 anni, che ha svolto un importante servizio ai recenti Giochi di Milano-Cortina, operando nell’incantevole località veneta. Da alcuni anni Romani si divide tra Alagna Valsesia, dove svolge la sua attività lavorativa, e la sua Toano, dove torna spesso perché "bene come a casa da altre parti non si sta, e belli come sono i nostri monti, non ne trovo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
