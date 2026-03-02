le nuove operazioni in iran e la rappresaglia sulle basi americane e i paesi arabi

Le operazioni militari in Iran sono continuate, mentre sono state lanciate rappresaglie contro basi americane e paesi arabi. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran prosegue nel suo terzo giorno, con uno sviluppo che coinvolge diversi fronti regionali e una maggiore estensione delle azioni militari. La situazione si mantiene tesa e in evoluzione.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è entrata nel suo terzo giorno con un’estensione geografica e militare che coinvolge ormai più fronti regionali. Dopo l’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, avvenuta sabato in un’operazione congiunta statunitense e israeliana, il conflitto si è rapidamente trasformato in uno scontro diretto tra Teheran e l’asse Washington–Gerusalemme, con ripercussioni in Libano e nel Golfo Persico. Nella notte tra domenica e lunedì Israele ha avviato bombardamenti su diverse città libanesi, inclusa Beirut, colpendo in particolare il quartiere meridionale di Dahieh, roccaforte di Hezbollah. È la prima volta dall’inizio delle ostilità che il fronte si estende formalmente al Libano, interrompendo una tregua fragile che durava da circa un anno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Su Polymarket si scommette sulle prossime operazioni militari americane: gettonate Cuba e IranLa crisi venezuelana ha fatto esplodere un fenomeno tanto redditizio quanto controverso: le scommesse online su operazioni militari e interventi...

Pronto il blitz Usa in Iran, fra le ipotesi anche un cyber attacco. Teheran minaccia le basi americaneRoma, 15 gennaio 2026 – Nelle prossime ore potrebbe esserci un attacco americano alla Repubblica islamica.

Iran Tidak Diam! Puluhan Rudal Balistik Ditembakkan ke Pangkalan AS di Bahrain

Guerra Usa-Iran, Trump: «Operazione durerà 4 settimane. Parlerò con la nuova leadership». Londra: «Usa possono usare nostre basi»Guerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... ilmessaggero.it

Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la diretta x.com

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm facebook