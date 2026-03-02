le migliori serie tv da vedere a marzo 2026 in pillole

A marzo 2026 arrivano molte nuove serie TV di generi diversi, con alcuni ritorni molto attesi. La programmazione include produzioni per tutti i gusti, offrendo un’ampia scelta di intrattenimento. Tra le novità e le serie di ritorno, il mese si presenta ricco di appuntamenti televisivi da non perdere. La stagione seriale si preannuncia intensa e variegata.

Un marzo seriale vario e ricco, con tanti generi diversi e qualche atteso ritorno. Ce n’è per tutti. Dtf St. Louis (HBO Max, 2 marzo): dark comedy ambientata a Saint Louis che vede protagonisti David Harbour e Jason Bateman, amici in piena crisi di mezza età che decidono di iscriversi ad una app che promette di dare una svolta alla loro vita. Finiscono però implicati in un turbinio di imprevisti e in un gioco che pare presto diventare più grande di loro. Nel cast anche Linda Cardellini. Young Sherlock (Amazon Prime Video, 4 marzo): Guy Ritchie firma il prequel seriale di Sherlock. Protagonista è Hero Fiennes Tiffin che interpreta il detective cinico, scorretto e dalla mente brillante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

