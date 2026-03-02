Le indagini sul deragliamento del tram a Milano proseguono, con l'obiettivo di verificare l’eventuale malore del conducente, come da lui dichiarato, e di analizzare il funzionamento dei sistemi di sicurezza coinvolti. Si stanno esaminando le registrazioni delle telecamere e i dati tecnici dei dispositivi di bordo per capire cosa sia successo durante l’incidente. Nessuna ipotesi è esclusa al momento.

Dovranno chiarire se è vero che il conducente si è sentito male, come ha detto, e se i sistemi di sicurezza non hanno funzionato Per il deragliamento del tram a Milano di venerdì 27 marzo la procura di Milano ha avviato un’indagine per omicidio colposo e lesioni, al momento senza indagati: nell’incidente sono morte due persone – Ferdinando Favia, 59 anni, e Abdou Karim Toure, 56 anni – e altre 54 sono rimaste ferite. Il deragliamento è avvenuto tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, vicino a Porta Venezia (a nord est del centro), e al momento non si sa cosa l’abbia causato. L’indagine della procura si concentrerà soprattutto sul conducente e sull’analisi dei dati della scatola nera del tram, cioè il dispositivo che registra i dati del mezzo, per capire se ci sia stato un malfunzionamento nei sistemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

