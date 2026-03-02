Le frasi più belle sulla passione riguardano vari aspetti della vita, come il lavoro, la musica, gli hobby e l’amore. Si tratta di pensieri che esprimono quanto la passione possa dare significato alle giornate, rendendole più intense e memorabili. Tra queste, una celebre citazione attribuita a Vincent Van Gogh afferma che si preferirebbe morire di passione piuttosto che di noia.

Nei secoli scrittori, artisti e filosofi hanno scritto moltissimo sulla passione. Quella travolgente e quella per un hobby, quella che spinge a cambiare vita e quella che ce la fa solo godere di più. Da Oscar Wilde a Jane Austen a Federica Pellegrini, ecco gli aforismi memorabili Nella vita sono le passioni a rendere i giorni davvero memorabili. Lo sosteneva anche Vincent Van Gogh, autore di una frase passata alla storia: «Preferirei morire di passione piuttosto che di noia». Che si tratti di passione nel senso più immediato del termine (vale a dire, di “amore“) o di quella per il lavoro o per lo sport, nei secoli molti artisti, poeti e scrittori hanno celebrato quel sentimento che, spesso, si trasforma nel motore di tante azioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le frasi più belle sulla passione: per il lavoro, per la musica, per un hobby e per l'amore in generale

"Cantami d'amore", Edoardo Prati a teatro con un viaggio tra le pagine più belle della letteratura classica e della musicaDopo aver conquistato il pubblico dei social, il riminese Edoardo Prati porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un...

Auguri di Natale, le frasi più belle e originali da condividereIn provincia di Bari il Natale non è solo una data sul calendario: è un profumo che esce dalla cucina, una luce accesa sul balcone, una telefonata...

Una raccolta di contenuti su frasi.

Temi più discussi: 26 frasi di Giorgio Faletti che ci insegnano ad affrontare le sfide della vita e il destino; 14 frasi tratte da I miserabili di Victor Hugo che ci insegnano ad amare; 100 giorni Maturità 2026: le migliori frasi di Sanremo da usare per i cartelloni e le caption IG; Sanremo 2026, Tullio De Piscopo: Mia madre aveva intuito il successo di Andamento Lento.

Frasi di San Valentino per bambini: le più belleFrasi di San Valentino per i bambini: le più belle tra filastrocche d'amore e brevi aforismi per la festa degli innamorati. bimbisaniebelli.it

12 frasi dai libri di Roald Dahl che ci insegnano a non smettere di sognareLeggere Roald Dahl significa riscoprire il potere della gentilezza e l'importanza di non smettere mai di sognare. In un mondo che si fa sempre più difficile e complicato, Scopri alcune delle sue frasi ... libreriamo.it

«Io parto con questa frase qua, anche se sembrano frasi già sentite, frasi fatte. Ma è vero che noi vorremmo sempre, per sempre, proteggere i nostri figli. Proprio per sempre. Ma non sempre è nostro compito». Beatrice Valli ha vissuto momenti di paura insiem facebook