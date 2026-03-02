Le divisioni europee sull’Iran post Khamenei

Le tensioni tra gli Stati Uniti e Israele con la Repubblica islamica dell’Iran sono aumentate dopo l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei. Bruxelles si trova ora al centro di un dibattito acceso tra i Paesi europei, che si dividono su come rispondere alla situazione. La questione coinvolge questioni di sicurezza e relazioni diplomatiche, ma nessuna decisione ufficiale è ancora stata presa.

Il conflitto di competenze a Bruxelles aumenta le divisioni tra i paesi membri su come affrontare la guerra. Le posizioni di Francia e Germania e il rischio irrilevanza Bruxelles. Il nuovo attacco condotto dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica islamica e l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei hanno riportato l’Unione europea con i piedi per terra sulle sue ambizioni di diventare un attore geopolitico globale. Se da quattro anni l’Ue mostra un elevato grado di unità e coesione sulla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, i ventisette non sono ancora in grado di avere una reale convergenza sul resto della politica estera e di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La cautela dei leader europei. Berlino informata, Roma noMacron, Merz e von der Leyen non prendono le distanze ma chiedono una de-escalation. La reazione dei pasdaran fa temere attacchi alle sinagoghe ... repubblica.it

Unione Europea divisa sulle tensioni Iran-Usa. Kallas dura con il regime di TeheranI ministri degli Esteri Ue si confrontano sull’attacco contro l’Iran, tra richieste di moderazione e timori di un conflitto prolungato con impatti economici e migratori ... ilsole24ore.com

