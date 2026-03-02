Le Asics Gel-Kayano 14 realizzate in collaborazione con Thom Browne sono state presentate al pubblico durante l’ultimo GQ Bowl. Ora sono disponibili per l’acquisto e si rivolgono a chi desidera abbinare comfort e stile con il proprio abbigliamento elegante. La collaborazione tra le due marche ha portato a un modello che combina design e funzionalità.

Dopo l’esordio durante l’ultimo GQ Bowl, le Asics Gel-Kayano 14 create in collaborazione con Thom Browne sono finalmente pronte a fare il loro debutto nella vostra scarpiera. Per la sua prima collaborazione con un marchio di sneaker, il designer americano ha scelto uno dei modelli più celebri di Asics, la Gel-Kayano 14, già protagonista di storiche collabo con Kiko Kostadinov, JJJJound e Vivienne Westwood. La versione di Thom Browne è pensata per integrarsi alla perfezione con i capi classici del guardaroba del designer, a partire dal ferma lacci in grosgrain rosso, bianco e blu per le versioni bianche e nere delle sneaker – la versione grigia ha invece un elegante tono su tono. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Asics Gel-Kayano 14 in collaborazione con Thom Browne sono pensate per non stonare con il vostro miglior completo

