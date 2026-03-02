Durante il festival di Sanremo 2026, il cantante non ha portato con sé il padre, che ha seguito la serata da casa. I due condividono una relazione stretta, consolidata dall’interesse comune per la musica. Non ci sono state apparizioni pubbliche insieme durante l’evento, e il rapporto tra loro rimane riservato.

Una scelta personale, probabilmente dovuta al fatto che qualcuno potrebbe reputare ingombrante la presenza di D'Alessio all'Ariston. Padre e figlio, in comune anche la musica, sono molto legati, ma i consigli musicali non sarebbero troppi: «Artisticamente si fida molto, me li dà a livello umano, tipo "mett’ ‘a sciarp", non pigliare freddo"», ha proseguito LDA nel corso dell'intervista. LDA è il terzogenito di Gigi D'Alessio e della prima moglie Carmela Barbato, arrivato dopo Claudio e Ilaria (D'Alessio è padre anche di Andrea, avuto da Anna Tatangelo, e di Francesco e Ginevra, figli dell'attuale compagna Denise Esposito). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - LDA e il rapporto con papà Gigi D’Alessio

LDA rivela perché non ha scelto il papà Gigi D’Alessio per la serata delle cover a Sanremo 2026Perché LDA non ha scelto il papà Gigi D’Alessio per il duetto della serata delle cover a Sanremo 2026? Ecco cosa ha detto il cantante durante un...

LDA a Sanremo 2026 con Poesie clandestine con AKA 7even: il padre Gigi d'Alessio e la carrieraPer il suo secondo Festival di Sanremo, il cantautore e rapper LDA, tra i Campioni in gara alla 76ª edizione della kermesse canora, ha deciso di...

LDA svela un retroscena sul papà Gigi D’Alessio legato a Sanremo e si commuove VIDEO

Contenuti utili per approfondire Gigi.

Temi più discussi: LDA e Aka7even: Papà Gigi D'Alessio si preoccupa più che non prenda freddo che delle canzoni. Con Aka viviamo insieme; Gigi D’Alessio, la dedica al figlio LDA: Non devi dimostrarmi nulla, sono già orgoglioso di te; Sanremo 2026, LDA e Aka 7even chi sono: in gara con il brano 'Poesie clandestine'; LDA in gara a Sanremo: che malattia ha avuto da piccolo e di chi è figlio? (Il padre è un cantante amatissimo).

LDA, chi è lo zio Francesco D’Alessio il maestro d’orchestra/ Mio nipote ha lavorato tantoFrancesco D'Alessio è lo zio di LDA e fratello di Gigi D'Alessio, dal quale ha ereditato la passione per la musica ... ilsussidiario.net

LDA, chi è il padre Gigi D’Alessio / Il legame con la musica, ma il messaggio: Non gli rendo la vita facileGigi D'Alessio è il padre di LDA, avuto dal suo primo matrimonio. I due sono molto legati e condividono la passione per la musica. ilsussidiario.net

Grandi risate in casa Gassman: Vittorio, Alessandro e Gigi Proietti, anni ’90. - facebook.com facebook

Il figlio di Gigi D'Alessio alla #Juventus Il racconto di #LDA da #Sanremo2026, ai microfoni di @cmdotcom x.com