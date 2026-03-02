Lazio-Atalanta Coppa Italia 04-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì sera all’Olimpico si gioca la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Le due squadre scendono in campo alle 21:00 per questa sfida che vede le formazioni pronte a darsi battaglia. Sono stati pubblicati i pronostici e le quote sulla partita, che si preannuncia molto combattuta.

La seconda semifinale d’andata di Coppa Italia va in scena mercoledì sera all’Olimpico e vede di fronte Lazio e Atalanta. Si affrontano due squadre che sono entrambe reduci da una sconfitta in campionato, ma che vivono un momento totalmente differente. In casa Lazio la situazione è difficilissima dato che in campionato è crisi più totale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

