Lavori legati all' Alta Velocità | via Pontara Sandri chiude fino a maggio

Fino al 1° maggio 2026, via Pontara Sandri resterà chiusa al traffico tra l’intersezione con via Fiorane e il raccordo autostradale Verona Est a causa di lavori legati all’Alta Velocità. La strada rimarrà inaccessibile per tutto il periodo, influenzando gli spostamenti nella zona. La chiusura riguarda un tratto specifico e durerà fino alla data stabilita.

Fino venerdì 1° maggio 2026, via Pontara Sandri sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fiorane e il raccordo autostradale Verona Est.La chiusura, spiegano dal Comune di Verona, si rende necessaria per consentire i lavori di ampliamento della strada, legati alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

