Lavori del boschetto Baronessa il M5S chiede sospensione e verifiche ambientali

Durante i lavori del progetto “Baronessa Nature” nel boschetto comunale di Corsano, gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno richiesto all’amministrazione comunale di sospendere le attività e avviare verifiche ambientali. L’intervento interessa l’intera area circostante e rappresenta l’avvio di una nuova fase per il boschetto. La richiesta mira a chiarire aspetti legati all’impatto ambientale dell’opera.

CORSANO - Mentre sono in corso d'opera i lavori del progetto "Baronessa Nature", un intervento che segna l'inizio di una nuova vita per il boschetto comunale della Baronessa a Corsano, che interessa tutta l'area che lo circonda, gli attivisti del M5S di Corsano hanno chiesto, all'amministrazione.