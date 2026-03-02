Lavoratori in nero sospesa la licenza di un ristorante a Curno Maximulta a una discoteca

A Curno, la licenza di un ristorante è stata sospesa a causa di irregolarità riscontrate nei controlli sui lavoratori in nero. Nel frattempo, una discoteca ha ricevuto una multa dopo un’ispezione. Le operazioni di verifica sono state condotte dalle autorità locali per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e tutela del lavoro negli esercizi pubblici.

L’attività congiunta in provincia tra Polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco. A Seriate uscite di sicurezza bloccate in un locale: sanzione da 7 mila euro Proseguono le operazioni di controllo disposte sul territorio provinciale per verificare il rispetto delle normative amministrative, di sicurezza e di tutela del lavoro negli esercizi pubblici. L’azione, coordinata dalla Polizia di Stato di Bergamo, vede impegnati in sinergia il personale della Squadra Amministrativa della Questura, i militari dell’Arma, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e i vigili del fuoco. L’obiettivo è prevenire situazioni di pericolo e contrastare il lavoro irregolare e la gestione non conforme delle attività aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cinque lavoratori in nero e non solo: sospesa l’attività della discoteca Crema, a fuoco addobbi sul soffitto, sospesa licenza a una discotecaQualche giorno fa c’era stato un principio di incendio di alcuni addobbi sul soffitto a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche... Una selezione di notizie su Lavoratori. Temi più discussi: Due dipendenti, uno in nero: attività sospesa e multa per una pasticceria di Elmas; Foggia, sospesa attività imprenditoriale con il 100% dei lavoratori in nero - FoggiaToday; Sospesa un'impresa per impiego di lavoratori in nero ed elevate sanzioni per quasi 10.000 euro; Lavoro nero e cibo senza tracciabilità, sospesa attività di ristorazione in un locale a San Leone. Lavoratori in nero, sospesa la licenza di un ristorante a Curno. Maximulta a una discotecaL'attività congiunta in provincia tra Polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco. A Seriate uscite di sicurezza bloccate in un locale: sanzione da 7 mila euro ... bergamonews.it Discoteca con porte di sicurezza bloccate, multa di 7mila euro. Ristorante con lavoratori in nero: attività sospesaDa mesi sono in corso verifiche mirate sul rispetto delle normative amministrative, di sicurezza e tutela del lavoro negli esercizi pubblici. In campo la squadra amministrativa della questura, i ... ecodibergamo.it Nel corso dell’anno e mezzo di pessima gestione, sottolinea Mangiafico, la qualità del servizio sarebbe stata condizionata dal forte ribasso economico, con ripercussioni sulle prestazioni e sulle condizioni dei lavoratori facebook Nell’operazione “Dirty Delivery” della Guardia di Finanza 120 lavoratori irregolari e fatture false per 5,4 milioni #ProvinciadiRimini #Cronaca x.com