Lavoratori Cosmopol in ginocchio | vigilanza privata in protesta ad Avellino
Martedì 3 marzo 2026, alle 12.30, alcuni lavoratori della vigilanza privata si sono riuniti davanti alla Prefettura di Avellino per un presidio. La protesta coinvolge una rappresentanza di dipendenti di Cosmopol, che hanno deciso di manifestare pubblicamente le loro richieste. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti.
AVELLINO – Come ampiamente anticipato da Avellino Today, martedì 3 marzo 2026, dalle 12.30, una rappresentanza dei lavoratori della vigilanza privata sarà in presidio davanti alla Prefettura di Avellino. La convocazione è arrivata dopo la richiesta formale di incontro presentata dalla CGIL di.
