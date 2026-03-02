Lavoratori Cosmopol in ginocchio | vigilanza privata in protesta ad Avellino

Martedì 3 marzo 2026, alle 12.30, alcuni lavoratori della vigilanza privata si sono riuniti davanti alla Prefettura di Avellino per un presidio. La protesta coinvolge una rappresentanza di dipendenti di Cosmopol, che hanno deciso di manifestare pubblicamente le loro richieste. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti.