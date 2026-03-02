Laura Pausini la dedica per Carlo Conti dopo Sanremo 2026 insieme
Dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, le emozioni vissute sul palco dell’Ariston vengono condivise sui social network. Laura Pausini ha dedicato parole a Carlo Conti, presente durante la manifestazione, sottolineando il legame tra i due. Le immagini e i messaggi continuano a circolare, mantenendo viva l’atmosfera della manifestazione anche dopo il termine ufficiale.
Il sipario sul Festival di Sanremo 2026 si è chiuso, ma l’eco delle emozioni provate sul palco dell’Ariston continua a vibrare, spostandosi dai riflettori della kermesse alle pagine dei social network. Al centro della scena, quest’anno, non ci sono state solo le canzoni, ma un sodalizio umano e professionale che ha ridefinito il concetto di conduzione televisiva: quello tra Carlo Conti e Laura Pausini. Poche ore dopo la finale, la “diva della porta accanto” ha voluto rendere pubblico il suo sentimento con una dedica che ha commosso i fan e gli addetti ai lavori. Un messaggio che va oltre il semplice ringraziamento di rito e che sancisce la nascita di un’ amicizia profonda, forgiata nel fuoco della diretta televisiva più prestigiosa e difficile d’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it
