Laura Pausini dopo Sanremo diventa Santa Pau | la t-shirt ironica col santino della cantante

A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha ricevuto un regalo dal suo staff: una t-shirt con la sua immagine in versione santa. La maglietta, ironica e originale, mostra una rappresentazione della cantante come una figura religiosa, con un santino stampato sul davanti. Questo episodio ha attirato l’attenzione sui social e sui media.

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo Laura Pausini ha ricevuto un regalo speciale dal team di assistenti: una t-shirt con la sua immagine in versione santa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Laura Pausini prima e dopo: come è cambiata la cantante dal primo Sanremo a oggi

Vasco Rossi e l’inno alle Olimpiadi: “Laura Pausini impeccabile”. La risposta commossa della cantanteBologna, 13 febbraio 2026 - Passano i giorni, ma non il ricordo dell'inno d'Italia cantato da Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle...

Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti - La volta buona 13/01/2026

Approfondimenti e contenuti su Laura Pausini.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la carriera (lunga 30 anni) di Laura Pausini: co-conduttrice al fianco di Carlo Conti; Laura Pausini ha già vinto il suo Sanremo: Io direttrice artistica? Non sono ancora in grado; Tutti i look di Laura Pausini a Sanremo 2026: dopo Giorgio Armani e Alberta Ferretti, tocca a Balenciaga; Laura Pausini e la dieta: il grande ritorno a Sanremo dopo un lungo percorso (non solo di carriera).

Laura Pausini saluta Sanremo 2026 mangiando la sua prima pizza dopo 11 mesi di dietaLaura Pausini è stata la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026 e per festeggiare il grande successo raggiunto si è concessa un originale regalo ... fanpage.it

Laura Pausini scrive a Conti dopo Sanremo: Ora sei un uomo importante, come Baudo. La reazione della moglie di CarloIl sipario si è chiuso sabato scorso, ma l’eco del Festival risuona ancora forte. A due giorni dalla finalissima, l’entusiasmo per la vittoria di Sal Da Vinci è ancora alle stelle, così come ... today.it

#LauraPausini dedica un post a #CarloConti dove gli esprime tutta la sua stima: "Caro Carlo, grazie per l’uomo meraviglioso che sei, il professionista che stimo da sempre lo conoscevo già, ma la tua bontà e generosità le ho scoperte stando al tuo fianco in qu - facebook.com facebook

A Striscia non sfuggono i fuorionda: è virale il video di @LauraPausini che si avvicina a @SalDaVinci . Ipotesi vittoria “sussurrata” in anticipo #Striscialanotizia @SanremoRai #Sanremo2026 #SalDaVinci #LauraPausini #CarloConti x.com